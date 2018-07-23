«Роскосмос» ждут кадровые изменения после обысков в ЦНИИмаше по делу о госизмене

Кадровые изменения в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) могут состояться уже в ближайшее время. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом 23 июля заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сейчас находится в Сочи, завтра он будет на рабочем месте. Какие-либо возможные изменения в структуре или дополнительные постановки задач могут быть приняты с завтрашнего дня», — передает агентство его слова.

При этом Устименко подчеркнул, что пока «никаких кадровых изменений нет».

Напомним, 20 июля прошли обыски в ЦНИИмаше и Объединенной ракетно-космической корпорации. 22 июля стало известно об аресте сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Его якобы обвиняют в передаче данных о гиперзвуковом оружии одной из стран НАТО. Как писали в СМИ, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ).