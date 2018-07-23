Граффити с Данилой Багровым требуют закрасить. Имя жалобщика коммунальщикам знакомо

Профессиональный борец с граффити добрался до героя «Брата-2». На портале «Наш Петербург» ночью 22 июля появилось требование закрасить изображение Данилы Багрова на трансформаторной подстанции и «привести фасад в проектное состояние в соответствии с колерным бланком».

Утром 23 июля заявка добавлена в статус рассматриваемых.

Всего за сутки до обращения на портале «Наш Петербург» уже ставшее городской достопримечательностью граффити упоминалось в ленте новостей «Фонтанки». Утром 21 июля горожане обнаружили на портрете Данилы Багрова красную надпись, которую оставил анонимный адепт однополой любви. Авторы граффити из команды HoodGraff заявили, что не будут перерисовывать свое творение, предположив, что точку в этой истории, вероятно, скоро поставят коммунальщики. И, судя по всему, не ошиблись.

Автор требования «привести фасад в проектное состояние» только за вчерашний день оставил на городском сайте 16 жалоб, касающихся самых разных вопросов — от мусора на газоне до несанкционированной торговли. Подписывается он как Александр С. Под таким же именем значится на сайте и активист, который пару недель назад объявил войну портрету тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова на Петроградской стороне. Там он добился успеха, не без «помощи» все того же борца за права секс-меньшинств.