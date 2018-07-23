Новые возможности для клиентов «КВС»

ГК «КВС»

Для Вашего удобства компания «КВС» предлагает воспользоваться дополнительными услугами, с помощью которых Вы сохраните время и нервы для других более важных дел.

Новые возможности для клиентов включают:

– поиск покупателей и реализация недвижимости по переуступке прав и обязанностей;

– составление дополнительного соглашения (переход с рассрочки на ипотеку);

– оформление и регистрация переуступки прав и обязанностей по договору на третье лицо;

– оформление и регистрация переуступки прав и обязанностей по договору на родственное лицо;

– оформление переезда в квартиру большей площади;

– оформление перехода права собственности по ДКП;

– оформление права собственности по ДДУ;

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

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