«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период

фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

В конце лета в расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» станет больше рейсов в Калининград из Санкт-Петербурга

С 23 июля по 24 сентября добавится частота на направлении Санкт-Петербург –Калининград – Санкт-Петербург, рейс У6-37/38, будет летать по вторникам. Время вылета из Санкт-Петербурга 00:15, время вылета из Калининграда в 01:40.

Таким образом, в Калининград можно будет улететь до четырех раз в день. Напомним, что на данных направлениях действуют субсидированные тарифы – от 2500 рублей в одну сторону.

Дополнительные рейсы позволят вам путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города. Приобретайте билеты на uralairlines.ru, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).