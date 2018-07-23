ФСБ пресекла контрабанду оружия из Евросоюза. В схеме были задействованы жители Петербурга, Москвы и Ярославля

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал поставок огнестрельного оружия из Евросоюза в Россию. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ФСБ.

В схеме поставок принимали участие жители Петербурга, Москвы и Ярославля. У задержанных изъяли «380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья), 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию», – говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, были ликвидированы 2 мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Все члены преступной группировки задержаны.