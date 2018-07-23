Ведущему FoxNews понадобился отпуск после интервью с Путиным. Он провел его в России

Телеведущий канала FoxNews Крисс Уоллес провел отпуск в России, посетив Москву и Петербург. Перерыв от работы он взял после интервью с Владимиром Путиным по итогам саммита в Хельсинки.

Об отпуске Уоллес рассказал коллегам. Он объяснил, что сперва несколько сомневался, но потом подумал: «Почему бы и нет?». Слова журналиста приводит издание The New York Times 23 июля.

В Петербурге телеведущий в компании супруги сходил на балет в Мариинский театр. Он также упомянул, что несколько раз во время путешествия по России его узнавали прохожие. «Это не тот парень, который брал интервью у Путина?» – цитирует Уоллес россиян. Журналист также рассказал, что не сталкивался с неудобствами и никаких проблем у него не было.

Крисс Уолесс взял интервью у российского президента в Хельсинки после встречи Путина с американским коллегой. За 34 минуты журналист успел спросить про Крым, расширение НАТО, вмешательство в президентские выборы. Интервью в США посмотрели 3,2 млн человек, согласия на беседу Уоллес добивался несколько месяцев.