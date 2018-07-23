В Максимилиановской больнице не хватает массажных средств для реабилитации стариков после инсульта

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», который помогает пожилым людям, обратился к петербуржцам с просьбой помочь собрать простейшие средства для массажа, которые помогают пожилым людям эффективно проходить реабилитацию после инсульта.

В фонде отметили, что среди пожилых пациентов больницы очень много одиноких людей, у которых нет никого, кто бы мог им помочь. Между тем в медучреждении не хватает самого элементарного оборудования.

В частности, нужны массажные мячики (жесткие, диаметр 7 см, 20 штук, ориентировочная стоимость одного мячика – сто рублей), массажные полусферы (рекомендовано Bradex SF 0246, 5 штук, ориентировочная стоимость одной полусферы – 400 рублей) и кусок поролона (толщина 2 см, размер 1x2 метра, ориентировочная стоимость 600 рублей).

Все предметы должны быть новыми, то есть купленными специально для этого случая. «Мы не можем рисковать здоровьем и без того ослабленных стариков», – поясняют в фонде.

Если вы желаете помочь, то вещи можно приносить в офис фонда по адресу: Басков переулок 12, офис 201. Перед визитом необходимо позвонить или написать: +7 (812) 702-39-12, +7 (921) 909-59-41, +7 (921) 304-55-25. Эл. почта: mail@happylong.ru, anna@happylong.ru, natalia@happylong.ru.

Также с сотрудниками БФ «Долго и счастливо» можно связаться в официальном паблике.