Росреестр: Продажи на первичном рынке жилья в Петербурге выросли в полтора раза

Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в Петербурге за год увеличилось в полтора раза. За первые шесть месяцев 2018 года заключено почти 40 тысяч договоров, сообщает петербургское отделение Росреестра 23 июля.

По данным ведомства, рост составил 49,9%, за первое полугодие было заключено 38 384 ДДУ, тогда как за аналогичный период годом раньше – 25 611. Росстат также фиксирует резкий рост выдачи ипотеки за эти же шесть месяцев. Зарегистрировано 63 184 займов, что на 58% больше, чем в 2017 году (39 988). При этом кредитов на жилье зарегистрировано 36 584, что на 68,8% больше аналогичного периода 2017 года (21 676).

Общее количество зарегистрированных сделок в Петербурге по итогам первого полугодия 2018 года составило 307 587, что на 5,3% ниже аналогичного показателя 2017 года (324 778). Принято всего 471 173 заявления о государственном кадастровом учете и (или) учете и государственной регистрации прав на недвижимость, что на 8,1% меньше аналогичного периода 2017 года (512 970 заявлений в 2017 году).