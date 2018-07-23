В Понтонном стреляли по окну квартиры. Неподалеку нашли соседское ружье

Утром в воскресенье жительнице Колпинского района Петербурга не удалось поспать подольше. На ноги её поднял звук выстрела. Когда женщина очутилась у окна, то заметила в стекле отверстие от пули, а на улице, не скрываясь от глаз, парковалась машина соседа.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне около семи утра в полицию с заявлением обратилась 43-летняя жительница посёлка Понтонный. Она рассказала, что окно её квартиры в 19-м доме на улице Южной прострелили. В содеянном женщина заподозрила соседа.

Приехавшие на место полицейские нашли в стекле отверстие от пули, а напротив окна-мишени – оставленную жителем того же дома машину Hyundai. В салоне иномарки на переднем сиденье покоились ружьё с оптическим прицелом и коробочка с металлическими шариками.

В непростых соседских взаимоотношениях, дошедших до стрельбы по окнам, теперь предстоит разбираться полиции.