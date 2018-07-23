Воскресный заплыв унес три жизни в Петербурге и области

Три человека утонули в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки. Тело одного из погибших не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», трагедией закончился отдых двух приятелей на пляже у ТРК «Питерлэнд» на Приморском проспекте, 72. Живущие поблизости мужчины пришли на берег залива около шести вечера: выпивали, а потом решили искупаться. Через минут 20 один из купальщиков, 28-летний местный житель, стал звать на помощь. Вытащили его из воды уже без сознания. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли.

Несчастьем закончился и заплыв в Колтушском озере. В два часа дня на берег популярного у жителей города и области водоема приехала компания. Один из приятелей, 22-летний уроженец Таджикистана, решил переплыть озеро, чтобы попасть на песчаный пляж. На полпути молодой человек скрылся под водой. Его тело группа водолазов нашла на дне спустя десять часов.

Еще одного купальщика ищут на территории садоводства «Кивеннапа» в Выборгском районе области. Правда, нетрезвый брат пропавшего даже не смог точно сказать, на каком озере произошло несчастье. Дозвонившись до полиции поздно вечером 22 июля, уроженец Мги рассказал, что видит на берегу только одежду и телефон 23-летнего брата, гражданина Украины. Брат исчез, пока заявитель спал.