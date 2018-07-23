Долги за газ и электричество на Кавказе спросят лично с глав регионов. В счет оплаты примут энергосетевые активы

Гасить долги за поставленные в республики Северного Кавказа энергоресурсы должны будут лично главы регионов. Премьер-министр Дмитрий Медведев готов принять вместо денег энергосетевые активы.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства 23 июля, совещание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа прошло еще 11 июля. По итогам встречи глава кабмина пришел к выводу, что работа должностных лиц в сфере топливно-энергетического комплекса в регионе не эффективна, проанализировать их действия Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру и директору «Россетей» Павлу Левинскому.

Главы Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании и Чечни должны обеспечить погашение долгов республик за газ и электричество, «в том числе за счёт передачи в собственность энергосетевых активов». О каких именно активах идет речь, в документе не уточняется. Кроме того, совместно с антимонопольной службой и Минэнерго, тарифы на услуги ЖКХ должны быть доведены до уровня, «обеспечивающего 100-процентную оплату по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями».