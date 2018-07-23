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Происшествия
23.07.2018 09:23
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В Аргентине экстренно посадили самолёт, на борту которого находилась глава МВФ Кристин Лагард

Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в Аргентине из-за разгерметизации салона. На борту в момент инцидента находилась глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает 23 июля местный телеканал Todo Noticias.

Рейс AA90 вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако близ границы с Уругваем экипаж зафиксировал разгерметизацию салона и принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Столичный аэропорт Эсейса сообщил, что вынужденно сел самолет Boeing 777-323ER. Пострадавших в результате инцидента нет.


Справка:

Летевшая этим рейсом Лагард накануне участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Аргентина приняла данный саммит, поскольку в этом году председательствует в G20.

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