В Аргентине экстренно посадили самолёт, на борту которого находилась глава МВФ Кристин Лагард

Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в Аргентине из-за разгерметизации салона. На борту в момент инцидента находилась глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает 23 июля местный телеканал Todo Noticias.

Рейс AA90 вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако близ границы с Уругваем экипаж зафиксировал разгерметизацию салона и принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Столичный аэропорт Эсейса сообщил, что вынужденно сел самолет Boeing 777-323ER. Пострадавших в результате инцидента нет.