Происшествия
В Аргентине экстренно посадили самолёт, на борту которого находилась глава МВФ Кристин Лагард
Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в Аргентине из-за разгерметизации салона. На борту в момент инцидента находилась глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает 23 июля местный телеканал Todo Noticias.
Рейс AA90 вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако близ границы с Уругваем экипаж зафиксировал разгерметизацию салона и принял решение вернуться в аэропорт отправления.
Столичный аэропорт Эсейса сообщил, что вынужденно сел самолет Boeing 777-323ER. Пострадавших в результате инцидента нет.
Fotografiado #hoy en #Ezeiza Boeing 777-323ER N736AT Aeronave que operó el reciente vuelo AAL900 que regresó #QRF @AmericanAir pic.twitter.com/YJDaJDMoz4— Aviones en Ezeiza (@AvionesenEzeiza) 23 июля 2018 г.
Справка:
Летевшая этим рейсом Лагард накануне участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Аргентина приняла данный саммит, поскольку в этом году председательствует в G20.