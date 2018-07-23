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Происшествия
23.07.2018 09:00
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Стрельба в Торонто: 13 ранены, один убит

Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто ночью 23 июля. Тринадцать человек, включая ребенка, получили ранения, один человек погиб. Вооруженный мужчина получил смертельную пулю в ответ.

Об этом сообщает издание GlobalNews, стрелок вышел на проспект Дэнфорт около десяти часов вечера по местному времени (5 утра по Москве). Глава полиции города Марк Сандерс рассказал журналистам, что вооруженного пистолетом мужчину искать среди толпы не пришлось, он не пытался скрыться и был ликвидирован во время перестрелки с прибывшими экипажами.

Жертвой стала молодая женщина, девочка девяти лет находится в критическом состоянии. Издание отмечает, что в этом районе города в воскресный вечер было много гуляющих — на окрестных улицах расположено много кафе и баров.

Полиция не спешит делать выводы о мотивах поведения стрелка, его личность еще устанавливается.

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