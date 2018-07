Стрельба в Торонто: 13 ранены, один убит

Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто ночью 23 июля. Тринадцать человек, включая ребенка, получили ранения, один человек погиб. Вооруженный мужчина получил смертельную пулю в ответ.

Об этом сообщает издание GlobalNews, стрелок вышел на проспект Дэнфорт около десяти часов вечера по местному времени (5 утра по Москве). Глава полиции города Марк Сандерс рассказал журналистам, что вооруженного пистолетом мужчину искать среди толпы не пришлось, он не пытался скрыться и был ликвидирован во время перестрелки с прибывшими экипажами.

The moment the gunman fires into a restaurant in Toronto.



One person was killed and 14 people were injured in the mass shooting.



