Полиция задержала москвича за взрослую любовь с петербургской школьницей

Заезжавший в Петербург житель столицы вступил в интимную близость с десятиклассницей вопреки желанию последней. Любовника нашли в Москве, свою страсть к юным ему придётся объяснить в суде.

Как стало известно «Фонтанке», 10 июля в полицию с заявлением обратился 38-летний петербуржец. Он рассказал, что месяц назад неизвестный в съёмной квартире на Гаванской улице трижды принудил к интимной связи его 15-летнюю дочь.

Подозреваемого в недетских отношениях с десятиклассницей нашли в Москве, 44-летнего жителя столицы задержали 20 июля, сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».