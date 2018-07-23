В больницах Петербурга спасают еще двоих детей, покалеченных при падении с высоты

Установившаяся в Петербурге жара множит статистику детских падений из окна. Воскресным вечером произошло два новых несчастных случая.

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу 22 июля скорую вызвали к многоэтажному дому по улице Белы Куна. Там, упав с третьего этажа, разбилась девочка 2016 года рождения. По словам мамы, стоило ей отвернуться, как находившийся на кухне ребенок очутился на подоконнике возле открытого окна. У малышки множество травм, ее состояние оценивается как тяжелое.

За полчаса до происшествия в Купчино подобное случилось в Ломоносове. С балкона пятого этажа на улице Победы выпал мальчик четырех лет. Его спасают медики детской больницы на Авангардной.

Напомним, что печальная статистика резко возросла с приходом жары и духоты в Северную столицу. В большинстве случаев особую опасность представляют москитные сетки, вызывая обманчивое ощущение защиты у детей. Впрочем, бывают и исключения: вечером 20 июля сетка спасла жизнь девочки на улице Демьяна Бедного. Ребенок удержался на сетке и спланировал на ней вниз со скоростью меньшей, чем при свободном падении.