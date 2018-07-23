На Камчатке медведи начали раскапывать могилы на кладбище. Охотники дежурят круглосуточно

Медведи раскапывают могилы на Камчатке. Хищники совершают набеги на кладбище города Елизово.

Заместитель главы Елизовского городского поселения Павел Когай рассказал, что медведи повредили не менее десяти захоронений, пишет 23 июля Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс». Животные поломали ограды и кресты, а семь могил разрыли до гробов.

Первое животное застрелили еще в пятницу, 20 июля, однако после местные жители снова заметили повреждения.

Охотоведы полагают, что на кладбище орудуют не менее трех медведей. Администрация выставила засаду, люди дежурят круглосуточно. Захоронения привели в порядок.

Ранее сообщалось, что в Красноярском заповеднике «Столбы» хозяйничают медведи. Животные спокойно разгуливают в туристической зоне, игнорируя все попытки государственных инспекторов их напугать. Руководство заповедника решило на время закрыть территорию для безопасности посетителей.