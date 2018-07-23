Эстонская разведка заявила о раскрытии «агентов влияния» России в парламентах и правительствах разных стран

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран рассказал о раскрытии российских «агентов влияния». Он не стал раскрывать имена и должности, но заявил, что это целая сеть.

Как 23 июля пишет РБК со ссылкой на новостной портал Delfi, заявление прозвучало на форуме по безопасности в американском Аспене.

«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России», — заявил он, отметив, что всем этим людям, по его данным, говорят, что им следует делать. Выслушав эти указания, они, как уверены в эстонской разведке, «навязывают российский план действий». В чем именно он заключается Марран не пояснил, подчеркнув однако, что, несмотря на успешно прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и «с виду хорошие отношения», угроза со стороны Москвы все еще не миновала.

Кремль, по информации Маррана, напротив стал в последнее время увеличивать роль агентов влияния и больше использовать их в своих целях. Среди них, как указал глава эстонской внешней разведки, — политики, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран. В каких именно государствах работают эти люди Марран не уточнил.

За работу на себя российские власти, по его данным, предложили им «внимание СМИ, политическую поддержку, эксклюзивные бизнес-возможности и, в единичных случаях, финансовую помощь». Имен этих людей генеральный директор эстонского департамента внешней разведки называть не стал, как и не рассказал остальных деталей, известных разведке Эстонии.