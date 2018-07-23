В Екатеринбурге обрушилась карусель «Космос» с детьми. Девочку зажало конструкцией

Карусель «Космос» с маленькими детьми рухнула в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) накануне, 22 июля. Об этом сообщает городской портал E1.ru со ссылкой на очевидцев.

У карусели, которая предназначена для детей от трех до десяти лет, сломалось основание. В момент падения на ней катались три или четыре ребенка. Обошлось без серьезных травм, дети отделались испугом и легкими ушибами. Одну из девочек зажало конструкцией, но она не пострадала.

Директор парка Роман Шадрин сообщил порталу, что карусель сломалась из-за технической неисправности, которую не могли заметить — внутри лопнула труба. Он добавил, что все аттракционы проверяют ежедневно, свой ресурс они не выработали.

Шадрин добавил, что у родителей, чьи дети катались на аттракционе в момент падения, возьмут номера телефонов, чтобы связаться с ними 23 июля.

Следствие проводит проверку информации о падении карусели с детьми в парке в в Екатеринбурге. Об этом, как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, заявил представитель следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

В рамках проверки следователи выяснят, причинен ли детям вред, будет проверяться деятельность в части работы аттракциона.

Областное ГУМВД поручило территориальному ОВД направить в парк следственно-оперативную группу.