Собака открыла багажный отсек самолёта из Петербурга на подлёте к Москве

На высоте около четырёх тысяч метров при посадке в столичном Шереметьево у пассажирского самолёта открылся багажный отсек. Рейс из Петербурга совершил экстренную посадку.

О происшествии вечером 22 июля сообщает «Москва 24» со ссылкой на «Интерфакс». Небольшая собака смогла вылезти из переноски, разгрызть внутреннюю обшивку отсека и спровоцировать открытие передней створки.

Багажный отсек раскрылся на несколько сантиметров, сработавшая автоматика вынудила пилота совершить экстренную посадку «Боинга» с высоты около 4 тысяч метров. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал, включая собаку.