После видео с пытками в ярославской колонии опрашивают всех заключённых
Поголовный опрос заключённых проводят в ИК-1 Ярославской области, видео из которой о пытках Евгения Макарова было опубликовано 20 июля. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин, передаёт РБК 22 июля со ссылкой на "РИА Новости".
По словам омбудсмена, он был в колонии 22 июля. Заключённые рассказали, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры опрашивают всех, и давления со стороны органов они не чувствуют. Опрос, как говорит Бабуркин, проводится серьёзно и ответственно.
Омбудсмен также отметил, что на видеозаписи с кадрами пыток идентифицировали 17 человек. Они отстранены от исполнения своих обязанностей.
Накануне фонд "Общественный вердикт" заявил о задержании двух сотрудников колонии. В СК эту информацию назвали не соответствующей действительности.
Справка:
Заключённый Евгений Макаров был избит сотрудниками колонии 29 июня 2017 года. Макаров и еще двое заключенных жаловались на побои в ЕСПЧ. После просмотра видеоматериала СК не увидел оснований для возбуждения уголовного дела и заявил о «самоизбиении». После того, как 20 июля «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников колонии, следователи всё-таки разглядели превышение должностных полномочий и признали факт нанесения множественных ударов «руками, ногами и неустановленными предметами». Региональное управление ФСИН начало проверку.