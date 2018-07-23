После видео с пытками в ярославской колонии опрашивают всех заключённых

Поголовный опрос заключённых проводят в ИК-1 Ярославской области, видео из которой о пытках Евгения Макарова было опубликовано 20 июля. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин, передаёт РБК 22 июля со ссылкой на "РИА Новости".

По словам омбудсмена, он был в колонии 22 июля. Заключённые рассказали, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры опрашивают всех, и давления со стороны органов они не чувствуют. Опрос, как говорит Бабуркин, проводится серьёзно и ответственно.

Омбудсмен также отметил, что на видеозаписи с кадрами пыток идентифицировали 17 человек. Они отстранены от исполнения своих обязанностей.

Накануне фонд "Общественный вердикт" заявил о задержании двух сотрудников колонии. В СК эту информацию назвали не соответствующей действительности.