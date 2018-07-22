Под Астраханью перевернулась лодка с детьми, трое утонули

Лодка с девятью детьми на борту перевернулась у села Калинино в Астраханской области 22 июля. В результате трое из них утонули. Об этом сообщает региональный СК.

Детей перевозил на противоположный берег реки Бузан местный житель. Лодка опрокинулась, дети оказались в воде. Спасти удалось лишь шестерых, самый младший из погибших — 2010 года рождения.

Водолазы МЧС ведут поисковые работы. В ведомстве сообщили, что трагедия произошла в 10-15 метрах от берега. По данным ТАСС, тело одной девочки нашли, двух других унесло течением.

По факту гибели детей возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи допрашивают лодочника.