Из-за закона, приравнявшего день в СИЗО к полутора дням в колонии, освободятся раньше срока 14 тыс. заключённых

Новый закон ФСИН, который приравнивает день в следственном изоляторе к полутора дням колонии, коснётся каждого пятого заключённого. Об этом в интервью «МК» рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Сейчас в учреждениях УИС отбывают наказание 487,7 тыс. человек, из них подпадают под действие закона около 100 тыс.», – заявил Максименко.

Однако, по словам представителя ФСИН, фактически в результате вступления закона в силу будет освобождено 14 тыс. человек. Как пояснил Максименко, «у части осужденных будет просто смягчено наказание в виде снижения срока. Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тыс. человек».

Замглавы ФСИН отметил, что сроки будут пересмотрены судами вне зависимости от того, подал заключённый ходатайство или нет. Пока никого не выпустили, по словам Максименко, для реализации закона нужно время.

Закон вступил в силу 14 июля. Он касается только колоний общего режима, воспитательных и колоний-поселений и не распространяется на лиц, осужденных за преступления террористического характера, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах, против основ конституционного строя, а также сопряженные с осуществлением террористической деятельности.