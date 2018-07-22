WP назвал имя российского миллиардера, спонсировавшего «агента» Бутину

Мария Бутина, арестованная в США как незарегистрированный агент российской разведки, получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с показаниями Бутиной, которые она дала следователям.

Константин Николаев – совладелец одной из крупнейших в России железнодорожных компаний Globaltrans и, по данным WP, входит в совет директоров и является основным инвестором энергетической компании American Ethane. Во время визита Трампа в Китай она подписала сделку с китайскими партнёрами на 26 млрд евро. Кроме того, он инвестирует в старт-апы в Силиконовой долине, пишет WP. По данным РБК, Николаев также является одним из соучредителей московской школы менеджмента «Сколково».

В апреле Бутина сама рассказала комитету сената США по разведке, что Николаев спонсировал российскую организацию «Право на оружие», куда она входит как член правления. Россиянка даже побывала на «Молитвенном завтраке» с президентом Штатов в феврале 2017 года.

Представитель Николаева сказал, что бизнесмен, действительно, встречался с Бутиной в период с 2012 по 2014 год в связи с деятельностью организации «Право на оружие», но информацию о финансировании не подтвердил.

Его сын Николай, утверждает издание, был волонтёром предвыборной кампании Трампа в 2016 году, в январе 2017 был замечен в Trump International Hotel в Вашингтоне. Представитель Николаева, впрочем, заявил, что бизнесмен с Трампом никогда не встречался.

На прошлой неделе в суде прокуроры говорили о неком «известном российском бизнесмене, близком к администрации российского президента», с которым якобы общалась Бутина. Имя обвинители не назвали, однако уточнили, что он регулярно ездит в Штаты и имеет, по данным Forbes за этот год, состояние в 1,2 млрд долларов. Журналисты отмечают, что эта цифра совпадает с состоянием Николаева.