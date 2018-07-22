Нобоа: Сказал Семаку, что хочу остаться в «Зените», он ответил, что даст мне шанс

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа поделился мыслями о своем будущем.

«Цели не изменились – я хочу играть за «Зенит». Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять. Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь, и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь. Я сказал, что хочу остаться в «Зените», Семак ответил, что даст мне шанс. Он подчеркнул, что не может гарантировать мне место в составе. «Я не могу сказать, что ты будешь играть всегда» – его фраза звучала приблизительно так, – но старайся, доказывай на тренировках. Тогда будет видно», – цитирует Нобоа bobsoccer.ru.

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа перешел в «Зенит» летом 2017 года. Контракт был подписан на три года. Однако в основу он попадал не часто. Большую часть сезона 2017/18 он за «Зенит» он отыграл в Лиге Европы – 6 матчей, в которых он отметился 3 голевыми пасами. В чемпионате России Нобоа провел всего две встречи. В феврале 2018 был отдан в аренду в казанский «Рубин», где стабильно выходил в основе – 10 матчей, 2 гола и 3 голевых паса.