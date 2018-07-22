Четыре моста в Петербурге 23 июля сведут позже обычного — в 6 утра

«Мостотрест» 22 июля информирует о продлении времени разводки четырёх мостов в Петербурге. В ночь на 23 июля Литейный будет разведён с 01:40 до 06:00, по Троицкому не проехать с 01.20 до 06.00, Дворцовый будет распахнут с 01.10 до 06:00, но автомобилистам удастся проскочить в промежуток с 02:50 и до 3:10. Невозможно будет пересечь Неву и через Благовещенский с 03:10 до 06:00.

Изменения связаны с подготовкой к параду ВМФ, который пройдёт в Петербурге и Кронштадте 29 июля. В воскресенье, 22 июля, состоялась его репетиция.