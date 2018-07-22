Средневековье в Петропавловке: Дамы с айфонами, рыцари в биокабинках

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Очередная «Битва на Неве» прошла на территории Петропавловской крепости в выходные. Пользователи соцсетей вечером 22 июля выбирают самого доблестного рыцаря, лидирует мессир Николя де Душейрон.

«Фонтанка» вместе с горожанами побывала на пятом историческом фестивале «Битва на Неве». Два дня под стенами Петропавловской крепости храбро сражались рыцари, восхищенные дамы демонстрировали средневековые манеры и костюмы. Развлечься можно было не только зрелищем, но и примерить дух времени на себя – гости фехтовали, стреляли из лука и держали меч. Все это проходило под музыку менестрелей и удары молота в кузне. Фестиваль был аутентичен по максимуму – пенёк, топор и ведро для «отрубленной» головы стали популярным антуражем для фото.

Конные и пешие рыцари устроили соревнования по историческому средневековому бою. Сейчас в группе фестиваля «ВКонтакте» идёт голосование на звание самого куртуазного и доблестного рыцаря. Лидирует мессир Николя де Дюшейрон, ему в спину дышит Ольгерд фон Бомбус. В качестве приглашённых звёзд на фестиваль приехала национальная сборная – в мае в Италии на международных соревнованиях россияне стали победителями в 14 средневековых номинациях и завоевали чемпионский титул.

Фестиваль хоть и средневековый, но удобства – современные. В объектив «Фонтанки» попали курьезы: рыцарь, выходящий из кабинки биотуалета и дамы в исторических нарядах, делающие селфи на фоне коня.