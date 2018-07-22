Российские военные восстановят поднятый со дна Баренцева моря американский танк

Специалисты Северного флота приступили к реконструкции американского танка M3 Lee, затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море, сообщили 23 июля в Минобороны.

Танк подняли со дна моря вблизи острова Кильдин в июне и доставили в Североморск, а оттуда в специальном трейлере транпортировали в Мурманск.

«Данный экспонат имеет большую историческую ценность, предварительная оценка показала, что танк укомплектован стрелковым вооружением экипажа, а также имеет ряд других интересных деталей», – заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. M3 перевозило одно из судов полярных конвоев

Сейчас специалисты очищают корпус от ржавчины, после этого им предстоит проверить, в каком состоянии находятся узлы и агрегаты, чтобы составить план восстановления.

Ремонтно-восстановительный батальон Северного флота ранее уже восстановил танк «Шерман», поднятый с затонувшего американского сухогруза «Томас Дональдсон», а также танки ИС-3 и СУ-100. В 2017 был создан для участия в парадах исторический взвод бронетехники времён Великой отечественной войны. Отправится ли M3 Lee в этот взвод или станет частью экспозиции какого-либо музея, в ведомстве не уточнили.