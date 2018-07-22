ЧМ-2018 признали лучшим во второй раз

Прошедший в России Чемпионат мира по футболу британская компания Opta Sports, которая занимается спортивной аналитикой и статисткой, признала лучшим в истории. Одной из причин специалисты назвали большое количество «поздних» голов. Об этом 22 июля в интервью BBC рассказал аналитик компании Александр Дункан.

«На чемпионате мира в России девять победных голов было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах 1998-2014 годов вместе взятых. Мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти у болельщиков и предают соревнованию дополнительную драму», – рассказал Дункан.

В качестве главной сенсации аналитик отметил вылет сборной Германии на стадии группового этапа, а главной звездой – 19-летнего француза Киллиана Мбаппе. Кстати, как сообщалось ранее, полуфинал и финал он играл с травмой спины. На ЧМ-2018 впервые в истории использовалась система видеопомощи арбитрам(VAR), что Дункан назвал главным итогом спортивного мероприятия.

«Только одна игру турнира завершилась со счетом 0:0, такого результата не было на мировых первенствах с 1954 года. VAR сильно помогла арбитрам с определением фолов в штрафных площадях. Также 43% голов на турнире было забито со стандартных положений, это лучший показатель с 1966 года», – заметил аналитик.

Чемпионат мира по футболу 2018 также назвали лучшим в FIFA. Игры футбольного праздника в России посетили более 3 млн человек.