84-летний водитель на набережной Чёрной речки сбил троих детей

Пожилой водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Приморском районе Петербурга вечером 22 июля. Пострадали трое детей и пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке», подростки 12, 13 лет, 5-летний ребёнок и 71-летний пенсионер около пяти часов вечера переходили дорогу по пешеходному переходу на набережной Чёрной речки, когда их сбил автомобиль «Пежо». Иномарка выворачивала с Ланского шоссе.

За рулём оказался мужчина 1934 года рождения. Кем приходятся друг другу пострадавшие, пока не ясно, их увезли в больницы с ушибами и переломами.