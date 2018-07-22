Трамп обвинил «лживые СМИ» в попытке очернить итоги саммита с Путиным

Президент Соединённых штатов Дональд Трамп продолжил восхищаться Путиным и обвинил СМИ в том, что они портят впечатления от встречи с Владимиром Путиным.

«У меня была великолепная встреча с Путиным, и лживые СМИ используют всю свою энергию, чтобы очернить ее. Это очень вредно для нашей страны», – написал Трамп 22 июля в «Твиттере».

Напомним, первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа состоялись в Хельсинки 16 июля, после чего на лидера США с критикой набросились американские СМИ, обвинившие его в недоверии к разведке Штатов и чрезмерно дружественном отношении к российскому лидеру. Итоги переговоров они назвали предательскими. Кроме того, Трамп распорядился пригласить Путина в Вашингтон осенью. Пентагон поддержал идею.