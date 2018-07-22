СМИ узнали о встречах «агента» Бутиной с чиновниками ФРС и минфина США

Мария Бутина, которая, по данным следствия США, является российским агентом, имела гораздо более широкие контакты с американскими чиновниками высокого уровня, чем полагалось ранее. Она принимала участие в качестве переводчика во встречах российского чиновника с представителями американских ведомств, передаёт Reuters.

По данным агентства, это было в 2015 году, когда Бутина сопровождала в поездке в США заместителя председателя российского Центробанка Александра Трошина будучи его помощницей. Трошин беседовал со Стэнли Фишером, который тогда был вице-председателем Федерального резева США, и с Натаном Шетесом, занимавшего должность министра финансов по международным делам.

Ранее об этих встречах не рассказывалось. Организовал их вашингтонский аналитический Центр национальных интересов (Center for The National Interest), который, как уточняет Reuters, отличается пророссийскими взглядами.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в связях с российской разведкой. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.