«Зенит» не торопится покупать защитника Кадара у киевского «Динамо»

Руководство футбольного клуба «Зенит» взяло паузу в решении о переходе защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара. Как сообщает 22 июля «Спорт-Экспресс», детали трансфера уже обговорены, однако петербуржцы не спешат заключать сделку.

Предполагается, что сине-бело-голубые сначала хотят расстаться с кем-то из собственных игроков обороны, чтобы затем подписать контракт с Кадаром.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника Тамаша Кадара может составить 8 млн евро.

Тамашу Кадару 28 лет, он выступает за сборную Венгрии. С 2017 года играет в украинской столице. В прошлом сезоне чемпионата Украины Кадар сыграл в 21 матче, в которых сделал 2 голевых паса.