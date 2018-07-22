Госдеп раскрыл подробности разговора Лаврова и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергея Лавров в ходе телефонного разговора, который состоялся 21 июля, обсудили вопросы борьбы с терроризмом, а также развитие двусторонних экономических связей, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Обсуждались также пути реализации идей по координации антитеррористического процесса и взаимной цели налаживания бизнес-диалога между частными, негосударственными субъектами в каждой из наших стран», — говорится в тексте сообщения.

Также американские дипломаты рассказали о том, что Лавров и Помпео обсудили тему предоставления российской стороной равного дипломатического доступа для США на «справедливом и взаимном уровне». В сообщении Госдепартамента отсутствуют подробности об этом пункте беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран.