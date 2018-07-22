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Город
22.07.2018 16:31
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В Кронштадте отрепетировали парад ВМФ. С кордонами, но без пробок

Во время репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте 22 июля действия отрабатывали не только моряки и летчики, но и районная администрация. Котлинцев на машинах пускали на остров по пропускам, а смотреть на репетицию – беспрепятственно.

О подготовке города ко Дню ВМФ «Фонтанке» рассказал глава Кронштадтского района Олег Довганюк. На репетицию манёвров кораблей и пролетов авиатехники посмотреть пришли около шести тысяч человек, доступ на трибуны 22 июля был свободным. В день праздника, напомним, попасть к воде можно будет только по приглашениям.

Если в непосредственной близости к репетиционному параду ограничений для зрителей не было, то на подъездах к острову выставили пропускные пункты. Как рассказывает Довганюк, сегодня городская администрация тестировала схему организации движения на острове. Для этого была перекрыта дамба, приехать на автомобиле могли только прописанные в Кронштадте горожане, вооружившиеся специальным пропуском.

«На сегодняшний день его в районном МФЦ оформили около пяти тысяч человек. В соцсетях мы проводили специальный опрос и многие кронштадтцы сказали, что решили отказаться от пользования машиной в день праздника. В этот раз все организовано так, что от парада до концертной площадки буквально 400 метров и садиться за руль для них просто не имеет смысла», – объяснил глава. Пропуска выдают не только местным жителям, но и представителям коммерческих организаций, которые функционируют на острове. Ограничения движения, как уже писала «Фонтанка», коснутся не только Котлина, но и Петербурга.

Гостей острова и сегодня, и в следующее воскресенье повезёт общественный транспорт и специальные шаттлы. Сесть на них можно у станции метро «Беговая» и возле железнодорожных станций в Горской и Ораниенбауме. «Схема организации дорожного движения показала свою состоятельность. Пробок на подъездах и внутри острова не было. Можно сказать, что мы готовы к параду», – резюмировал Довганюк.

Напомним, в прошлом году вместо парада в Кронштадте многие увидели только огромные пробки.

Справка:

В этом году День ВМФ в России будут отмечать 29 июля. В смотре задействуют 41 боевой корабль, 40 самолётов и вертолётов и четыре тысячи военнослужащих четырёх флотов России и Каспийской флотилии. Первая репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Петербурге в ночь на 17 июля. Более 20 боевых кораблей и катеров прошли от Благовещенского моста до Троицкого. В тренировке дебютировал малый ракетный корабль нового поколения «Ураган». 19 июля на рассвете в гавань Кронштадта вошли пропустившие первую тренировку парада подводный крейсер проекта «Антей» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

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