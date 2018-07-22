Сечин рассказал о планах «Роснефти» открыть сеть АЗС в Германии и дал прогноз цен на нефть

«Роснефть» может запустить свою собственную сеть заправочных станций в Германии. Об этом в интервью каналу «Россия-1» заявил исполнительный директор компании Игорь Сечин.

«Мы, в принципе, это делаем, через сети — через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашения соответствующие: это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что и будем развивать собственную сеть», — отметил глава российской компании на вопрос о том, как «Роснефть» собирается напрямую поставлять свой продукт немецкому потребителю.

В прошлом году «Роснефть» открылась в Берлине под брендом Rosneft Deutschland GmbH. Также у компании есть доли в трех нефтеперерабатывающих заводах Германии с общим объемом переработки 12,5 млн тонн нефти, что составляет более 12% мощностей европейской страны.

В этом же интервью Сечин спрогнозировал цену на баррель нефти. По его оценкам, до конца 2018 года цена на черное золото будет находиться в границах от 75 до 85 долларов.