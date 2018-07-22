Французам — масло, англичанам — сахар, итальянцам — горох. Финляндия больше не жалуется на эмбарго РФ

Финляндия нашла партнёров для экспорта своих продуктов питания и теперь не испытывает проблем, с которыми столкнулась после введения Россией эмбарго, сообщает 22 июля Yle.

Как рассказала изданию исполнительный директор Союза пищевой промышленности Финляндии Пия Похья, Суоми довела экспорт до докризисных показателей. В 2018 году, по прогнозам, финский экспорт в этой сфере продолжит умеренно расти. По-прежнему, его основу составляет молочная продукция, напитки и мясо.

По данным Союза пищепрома, самым крупным потребителем финского молока сейчас является Швеция. Масло из Суоми пользуется спросом у французских кондитеров. Как рассказывает Похья, в Англию Финляндия поставляет кусковой сахар, который производят немногие страны, а в Италию — свежий горох.

После введения Россией запрета на ввоз в страну многих видов пищевой продукции, в частности, животного происхождения, экспорт «молочки» из Финляндии упал на 80% – до эмбарго треть финского молока поставлялась на российский рынок.