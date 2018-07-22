Водителю фуры грозит семь лет за решеткой после гибели троих в Ленобласти

После ДТП с маршруткой, следовавшей в Петербург, был задержан водитель фуры. Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, он получил два административных протокола и стал подозреваемым по уголовному делу.

Водитель «Скании» на повороте между областными Разметелево и Дубровкой 21 июля в 08:15 утра не справился с управлением. Машина ушла в боковой занос, прицеп вынесло на встречную полосу, по которой в сторону Петербурга ехала маршрутка. В результате столкновения, напомним, погибли трое. Личности двоих мужчин ещё не установлены, третья жертва – женщина 59 лет. Водитель автобуса и ещё одна пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В рейс водитель фуры, 52-летний Адильсултан Дыдымов, вышел трезвым, прошёл мед- и техосмотр. Однако в «Скании» был не исправен тахограф – специальный прибор, замеряющий состояние и степень усталости водителя. Дыдымов получил два административных протокола: за управление транспортным средством при наличии технической неисправности и за нерабочий тахограф. Следствие полицейского главка возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», которая предполагает наказание в виде принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до 7 лет. Водитель задержан на двое суток.

Фура принадлежит петербургской компании ОАО «Асфальтобетонный завод». В маршрутке было 10 пассажиров.