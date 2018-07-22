Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения
В воскресенье, 22 июля, глава МИД Сирии Валем аль-Моаллем обсудил развитие двусторонних отношений со своим коллегой Дмитрием Медоевым из частично признанной Южной Осетии, сообщает сирийское агентство SANA.
Результатом встречи стало подписание документа о налаживании дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Южной Осетией.
Стороны договорились, что продолжат укреплять двустороннее сотрудничество и подпишут ряд договоров, которые «станут основой для взаимоотношений и будут служить интересам обеих дружественных стран и людей», пишет агентство.
Медоев поблагодарил Сирию за признание Южной Осетии самостоятельным государством.
Ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Справка:
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Вслед за Россией это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.