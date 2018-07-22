Из России в Эстонию продолжают прорываться иностранцы, задержаны ещё трое

Ежедневные попытки иностранцев с паспортами болельщиков осесть в Европе продолжают пресекать российские пограничники. Выдворения ждут два нигерийца и «болельщик» из республики Бангладеш.

Как стало известно «Фонтанке», 25-летний азиат пытался нелегально перейти границу в Ивангороде около полудня 21 июля. Ему выдали протокол об административном правонарушении и отправили в центр временного содержания для иностранцев, где он будет дожидаться выдворения на родину в Бангладеш.

Такая же участь ждёт двух граждан Нигерии, они предприняли попытку перечесть границу там же, но в 9 часов вечера.

Напомним, ранее сообщалось, что со стартом чемпионата мира по футболу по обе стороны от российско-эстонской границы были задержаны 170 человек. Их ловят почти каждый день, накануне протоколы получила ещё одна троица – двое из Бангладеш и один сенегалец.