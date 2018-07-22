Walk Free Foundation: В России живет почти 800 тысяч рабов

В России и ещё 9 странах живет 60% людей, находящихся в условиях современного рабства. Фонд Walk Free Foundation представил данные за 2017 год.

Согласно информации, полученной организацией, Россия в списке занимает 64 место, в стране живет 794 тысячи рабов. Всего же в мире насчитывается порядка 40 миллионов человек, условия жизни которых можно назвать рабскими. Речь идёт о насильственном труде, принуждении к замужеству и других подобных проявлениях. 71% из этих людей – женщины.

Больше всего рабство распространено среди населения Северной Кореи, Эритреи, Бурунди и других странах, в основном африканских. России в этой десятке нет. Однако, исходя из количества, список лидеров выглядит иначе – Иран, Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Конго, Филиппины, Северная Корея, Конго и Россия являются странами, суммарно в которых живет 60% современных рабов.