В Совете Федерации РФ посочувствовали украинскому боксеру

Украинских спортсменов сделали заложниками политических игр, и теперь им остается только посочувствовать. Такое мнение высказал член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в ответ на заявления украинских политиков, высказавшихся после чемпионской победы Александра Усика над российским боксером Муратом Гассиевым. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сообщил, что попросит Петра Порошенко присвоить боксеру звание героя.

«Теперь еще остается присвоить Александру Усику Героя Украины да отыскать ему какого-нибудь предка, сражавшегося за «свободную Украину» вместе с Бандерой. Вот тогда будет полный ажур, — что называется, картина маслом. Но и без этого Петр Порошенко уверенно лидирует в мире по части русофобии, рассматривая именно через эту призму все, что происходит вокруг. Можно только посочувствовать украинским спортсменам, которых сделали заложниками политических игр», — написал Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сам глава Украины у себя в Twitter назвал триумф Александра Усика «символом борьбы» и «приближающейся победы» Украины. Первым с российской стороны отреагировал вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который возмутился тому, что спортивное событие перевели в политическую плоскость, и назвал это «идиотизмом».