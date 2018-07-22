Глава МИД Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов в мире

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью Афинско-македонскому информационному агентству AMNA, отвечая на вопрос о напряжённости в отношениях с Россией, заявил, что считает своего российского коллегу Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов, и выразил надежду на разрешение проблем в дружеском ключе.

«Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов на международной арене, и у меня с ним дружеские отношения, попросил меня пригласить его. Чтобы подготовить визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, которого они позвали. И я передал это приглашение. Если он захочет – приедет, если не захочет — это его право», – сказал Котзиас.

По мнению главы греческого МИД, причиной для отказа может быть то, что Лавров должен отождествляться с теми дипломатами, которых выслала Греция.

«Я пытался, как вы знаете, и это говорится в нашем заявлении, не отождествлять эти плохие события с официальной Россией, это вопрос России, хочет ли она отождествлять себя с ними или нет», – заявил глава греческого внешнеполитического ведомства.

11 июля стало известно о высылке двух российских дипломатов, которых Греция выпроводила якобы из-за вмешательства во внутренние дела страны и действий, которые ведут к подрыву национальной безопасности. Представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос отметил «поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской Республики Македония». Российский МИД тут же пригрозил зеркальными последствиями и выразил протест послу Греции в РФ. В свою очередь, посол РФ в Афинах заявил, что запланированный на сентябрь визит Лаврова утратил актуальность.