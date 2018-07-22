Коалицию США в Сирии обвинили в ударе по мирным жителям

В Сирии при авиаударе международной коалиции, во главе которой стоят США, погибли мирные жители. Об этом 22 июля сообщает РБК со ссылкой на агентство SANA.

По информации агентства, авиаудар обрушился на населённый пункт Аль-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, и среди погибших и пострадавших есть гражданское население.

SANA со ссылкой на источники указывает, что атака пришлась на мирных жителей, которые бежали от действий коалиции и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Западная коалиция сейчас ведёт активные боевые действия в провинции Дейр-эз-Зор.