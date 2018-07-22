Неизвестные беспилотники дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии произошли сразу две атаки с использованием неизвестных беспилотников. Об этом сообщает РБК.

Первая произошла накануне, 21 июля, поздно вечером. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на удалении обнаружили малоразмерную воздушную цель неизвестной принадлежности, которая приближалась к авиабазе. Ее уничтожили штатными зенитными огневыми средствами.

Вторая атака случилась утром в воскресенье, 22 июля. «Дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления», — рассказал представитель авиабазы.

На авиабазе заверили, что ни при одной, ни при другой атаке никто не пострадал, материального ущерба инфраструктуре причинено не было, все функционирует в штатном режиме.