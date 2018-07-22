Япония назвала имена талисманов Олимпиады 2020

Талисманы летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году, получили имена. Их представили публике 22 июля, сообщает официальный сайт ОИ 2020.

Главный маскот зовут Мирайтова, имя состоит из двух слов: «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Организаторы рассказали, что так они продвигают идею «будущего, полного надежды в сердцах людей по всему миру».

Товарищ Мирайтовы — Сомайти — будет символом Паралимпиады. Его имя произошло от названия распространённого сорта сакуры — Сомэйёсино. Кроме того, оно созвучно с английским «so mighty» (такой могущественный). Сомайти крепок физически и духовно, как и паралимпийские спортсмены, объясняют организаторы.

Сами талисманы — это клетчатые существа в стиле японского аниме синего и розового цветов.