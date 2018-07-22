Лондон пригрозил ЕС невыплатой 39 млрд «отступных» за Brexit

Если Великобритания и Евросоюз не сумеют договориться о торговом соглашении, то в Лондоне могут принять решение не выплачивать 39 млрд фунтов стерлингов (3,25 трлн рублей) компенсации. Об этом в интервью The Daily Telegraph рассказал новый министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб.

Он отметил, что Великобритания готовится сделать заключение новых торговых соглашений, которые позволят британцам по льготным условиям закупаться в ЕС, одним из условий выплат компенсаций за «Брекзит».

Раньше позиция британских властей была другой: они заявляли, что компенсационные выплаты не будут связаны с новыми договоренностями. Доминик Рааб сел в кресло министра по «Брекзиту» 9 июля. Он стал преемником Дэвида Дэвиса, который отказался от своей должности после того, как в правительстве Великобритании заявили о «мягком» варианте выхода из ЕС. Он предполагает сохранение зоны свободной торговли со странами-участницами Евросоюза и упрощенный таможенный порядок.