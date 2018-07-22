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Общество
22.07.2018 12:43
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ВШЭ: Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские

Размер реальных зарплат в Белоруссии по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, Китае и Бразилии в 2011 — 2017 годах в терминах паритета покупательной способности валют (ППС*).

По данным исследования, в России уровень зарплат остаётся выше среднего по странам СНГ — в Высшей школе экономики её оценили в 1640 долларов (104 тыс. руб.) в 2017 году. Единственной страной с показателем выше российского оказалась Белоруссия с оплатой труда по ППС в 1648 долларов.

С 2011 года разрыв между странами составлял 338 долларов, в 2015 году белорусские зарплаты обошли российские, в 2016-м Россия вновь вышла на первое место по показателю, а в 2017-м Белоруссия опередила РФ на 8 долларов.

Эксперты ВШЭ отмечают незначительный рост зарплат в России в последние несколько лет, но обращают внимание, что в долларовом выражении из-за девальвации рубля произошло снижение.

В Азербайджане и Казахстане зарплата составила в 2017 году 1252 доллара, на Украине — 1074 доллара.

В Восточной Европе от России в этом плане отстают лишь Болгария и Румыния, хотя постепенно разница в зарплатах в этих странах сокращается.

Интересно, что по данным ВШЭ, при номинальном обменном курсе зарплаты в Китае превышают российские, но в пересчёте на ППС Россия оказывается впереди на 100 долларов.

Бразилия пока не может похвастаться высокими зарплатами — размер оплаты труда в прошлом году в этой латиноамериканской стране достиг 1407 долларов.

Справка:

Паритет покупательной способности – экономический термин, обозначающий соотношение двух валют, исходя из цен на аналогичные товары в двух странах. Наиболее простой вариант расчета курсов валют по паритету покупательной способности представляет собой так называемый индекс бигмака - показатель, введенный журналом The Economist и позволяющий сравнить котировки, исходя из стоимости основного продукта ресторана быстрого обслуживания.

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