При пожаре на Гладкова погибла пенсионерка

Коридор в жилом доме в Кировском районе Петербурга загорелся рано утром 22 июля. После разбора завалов было найдено тело пожилой женщины.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о пожаре в 11 доме по улице Гладкова поступил в половину седьмого утра воскресенья. В одной из квартир загорелся коридор, огонь захватил семь квадратных метров. Пламя перекинулось и на лестничную клетку, обгорели деревянные конструкции. К семи часам пожар был ликвидирован.

Из огня спасли 51-летнюю женщину. Позже среди обломков было найдено тело 88-летней пенсионерки.