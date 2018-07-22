В России взялись за создание новой ракеты «Союз-5»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что началась работа по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом он рассказал через Twitter.

«РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал», – написал Дмитрий Рогозин.

РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.

В то же время в подведомственных структурах Роскосмоса проходят обыски по делу о передаче секретных сведений о сверхзвуковых ракетах. В деле уже есть первые обвиняемые в госизмене.