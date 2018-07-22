Алкоголь лишил денег туриста из Пакистана и управленца из «Газпромнефти»

Водитель такси воспользовался состоянием выпивавшего в центре Петербурга пассажира, оставив его без дорогого гаджета и денег на банковской карте. Турист из Пакистана доверился случайной компании, а после вечеринки не досчитался наличных.

Как стало известно «Фонтанке», тридцатилетний начальник одного из управлений «Газпромнефти» в Петербурге отдыхал в баре на улице Радищева вечером 20 июля. Ночью 21 числа он сел в такси, проспал всю дорогу до дома, а когда очнулся и вышел из машины, вслед получил по голове. После того, как такси уехало, он не нашёл своего iPhone 10 и кошелька. Позже с его карты сняли 300 тысяч рублей.

В то же время неподалёку, на Думской улице, отдыхал 36-летний пакистанец, в Петербург он приехал ещё во время мундиаля. В баре к нему подсела компания ребят азиатской внешности, в их обществе он выпивал до трёх часов ночи. Только на следующий день он понял, что остался без пиджака, а вместе с этим без паспорта, банковских карт и примерно 16 тысяч рублей.